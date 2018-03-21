В Самаре стартовал финал конкурса педагогического мастерства работников допобразования 

В шести номинациях секретами мастерства поделился 41 конкурсант. География обширная — участники съехались со всей Самарской области. Конкурс проводится с 1995-го. 2018-й — год особенный: отмечается столетие системы внешкольного образования. По итогам трех дней состязаний, помимо лауреатов в номинациях, будет определен лучший педагог.
”В этом году 100-летие допобразования в России. И такой системы разветвленной, которая существует в России, нет ни в одной стране мира. Продолжать совершенствовать эту деятельность. Нам надо сохранить систему образования, сохранить кадры, выявить лучшие методики, лучший опыт”, — считает Антонина Гудкова, председатель Самарской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.