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В Самаре стартовал финал конкурса педагогического мастерства работников допобразования
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В Самаре стартовал финал конкурса педагогического мастерства работников допобразования 

ТРК Губерния 4 часа назад
В шести номинациях секретами мастерства поделился 41 конкурсант. География обширная — участники съехались со всей Самарской области. Конкурс проводится с 1995-го. 2018-й — год особенный: отмечается столетие системы внешкольного образования. По итогам трех дней состязаний, помимо лауреатов в номинациях, будет определен лучший педагог.
”В этом году 100-летие допобразования в России. И такой системы разветвленной, которая существует в России, нет ни в одной стране мира. Продолжать совершенствовать эту деятельность. Нам надо сохранить систему образования, сохранить кадры, выявить лучшие методики, лучший опыт”, — считает Антонина Гудкова, председатель Самарской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
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