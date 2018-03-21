Педагоги и школьники из района Люблино стали финалистами чемпионата по набору текста

Воспитанники и учителя школы № 2121 имени Куркоткина, которая расположена в районе Люблино, приняли участие в финале третьего онлайн-чемпионата по набору печатного текста «Правильно и быстро». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— В очном завершающем состязании, которое прошло в Центре независимой диагностики, приняли участие 95 москвичей — школьники, студенты колледжей, учителя, родители. В этом году конкурс претерпел некоторые изменения — теперь в нем разрешено командное участие. Беглость своих пальцев вместе с конкурсантами также проверили профессиональные журналисты, — сказал представитель школы.

Напомним, что школа № 2121 находится по адресу Ставропольская улица, 20. (мю)