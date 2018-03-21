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Педагоги и школьники из района Люблино стали финалистами чемпионата по набору текста
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Педагоги и школьники из района Люблино стали финалистами чемпионата по набору текста 

Управа района Люблино 4 часа назад
Фото: Управа района Люблино
Воспитанники и учителя школы № 2121 имени Куркоткина, которая расположена в районе Люблино, приняли участие в финале третьего онлайн-чемпионата по набору печатного текста «Правильно и быстро». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— В очном завершающем состязании, которое прошло в Центре независимой диагностики, приняли участие 95 москвичей — школьники, студенты колледжей, учителя, родители. В этом году конкурс претерпел некоторые изменения — теперь в нем разрешено командное участие. Беглость своих пальцев вместе с конкурсантами также проверили профессиональные журналисты, — сказал представитель школы.
Напомним, что школа № 2121 находится по адресу Ставропольская улица, 20. (мю)
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