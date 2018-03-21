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В Курганской области школьница обстреляла одноклассников из пневматики
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В Курганской области школьница обстреляла одноклассников из пневматики 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Курганской области ученица обстреляла одноклассников из пневматического оружия. Пострадали семь человек. Инцидент произошел утром в одном из учебных заведений Шадринска. Оружие 13-летняя школьница принесла из дома — оно принадлежит ее отцу.
В результате стрельбы пострадали семь детей, госпитализация никому не потребовалась. У пострадавших семиклассников — синяки и ссадины.
Что подтолкнуло девочку к этому поступку, пока не известно. На учете в отделе по делам несовершеннолетних она не состояла.
Школа продолжает работу в штатном режиме. На месте работают следователи, устанавливаются причины произошедшего. Кроме того, свою проверку проведет прокуратура.
"Это чрезвычайное происшествие"
В школу уже выехала рабочая группа во главе с детским омбудсменом. Ее возглавила уполномоченная по правам ребенка при губернаторе Алена Лопатина. В составе группы также представители регионального департамента образования и науки
"Это чрезвычайное происшествие", — подчеркнул губернатор Алексей Кокорин.
Он уточнил, что нужно разобраться, что стало причиной поступка школьницы, почему взрослые допустили эту ситуацию. Выводы делать пока рано, подчеркнул Кокорин.
В свою очередь, глава города Людмила Новикова собрала оперативное совещание со своими заместителями после инцидента в школе.
"Важно предметно понять причины и мотивы, и только тогда мы сможем объективно во всем разобраться", — заявила она.
Кроме того, на место происшествия скоро вылетит уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
По ее словам, в первую очередь надо «выяснить причины поступка подростка, что побудило девочку к таким действиям».
"Затем возникают вопросы, почему пневматическое оружие находилось в зоне доступа ребенка, как девочка пронесла пистолет в школу, и почему педагогический коллектив не обратил внимание, не принял профилактические меры, если вдруг были предпосылки и конфликт назревал", — подчеркнула Кузнецова.
Инциденты в школах
С начала года в российских школах произошло уже несколько резонансных ЧП — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек). После этого генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в ведомстве появится управление по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних.
Также в Минобрнауки анонсировали создание центра координации и развития психологической службы в школах. Предполагается, что она будет помогать детям и подросткам в трудных жизненных ситуациях и способствовать предотвращению актов агрессии и суицидов.
Кроме того, глава ведомства Ольга Васильева предложила создать в школах единую систему охраны, предполагающую полное техническое оснащение учебных заведений и регулярные проверки.
"Школа должна быть защищена", — отметила она.
Помимо этого, министр считает, что нужно усилить административную ответственность родителей в случаях ЧП в школах с участием несовершеннолетних.
По ее словам, надо менять общественное отношение к миссии учителя и отходить от восприятия образования, воспитания и обучения как «услуг».
"Говоря о наставничестве, я всегда подчеркиваю, что работать, общаться с ребенком, его воспитывать невозможно без опоры на родителей", — добавила министр.
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