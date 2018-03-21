Общество русской словесности проведет в школах встречи писателей с детьми

МОСКВА , 21 мар — РИА Новости . Общество русской словесности организует выступления в школах перед детьми современных писателей и других деятелей культуры, чтобы повысить у учеников интерес к русскому языку и литературе.

К такому мнению пришли члены президиума Общества на заседании в среду в Москве.

В ходе дискуссии писатель, депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов предложил, чтобы представители Общества русской словесности и литературного сообщества, «у которых болит сердце за страну, за народ», регулярно бы встречались со школьниками в учебных заведениях.

"Лично я всегда с большим удовольствием соглашаюсь преподавать там, куда зовут. Хорошо бы, чтобы участники Общества русской словесности — может быть, это будет какой-то специальный проект — ездили бы по школам, хотя бы периодически, встречались с детьми… Потому что когда школьник видит перед собой реально пишущего человека или того, кто пришел к нему и старается увлекательно и занимательно рассказать о литературе, это, конечно, меняет во многом представление у детей и переламывает их настроение. Ведь главное — заинтересовать, а этого всегда не хватает при всех благих пожеланиях", — сказал Шаргунов.

Сергея Шаргунова поддержали другие участники заседания, в том числе председатель Общества русской словесности патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Это замечательная идея, чтобы, в том числе и интеллектуалы, объединенные в Обществе русской словесности, могли бы выступать в школах. Давайте как-то это организуем. Конечно, хорошо было бы создать такой механизм, который бы обеспечил выступления (в школах) наших писателей или тех, кто сотрудничает с Обществом русской словесности, чтобы доносить правильные, нужные мысли до нашей молодежи", — сказал патриарх.

По его мнению, данная инициатива могла бы «привнести такую свежую струю во взаимодействие нашего писательского цеха со школьниками, и не только писателей, но и вообще интеллектуалов».