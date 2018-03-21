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В Госдуме рассказали о мерах борьбы со стрельбой в школах
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В Госдуме рассказали о мерах борьбы со стрельбой в школах 

Москва24 46 минут назад
Фото: Москва24
В Госдуме рассказали о возможных мерах предотвращения стрельбы в школах. Об этом сообщает RT.
Инцидент со стрельбой из пневматического оружия в Курганской области прокомментировал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
"Призываем вернуться к вопросу привлечения мужчин-учителей в школу, это крайне важно. В семье, в которой мама растит девочку одна, не хватает времени и мужчины, который мог бы дать мужской компонент воспитания", — сказал парламентарий.
По его словам, также важно «фильтровать информацию». «Раньше, когда кто-то обижался на одноклассника в школе, то могла быть потасовка или грубая брань. Сейчас телеканалы, интернет рассказывают о том, как еще можно вымещать злобу», — пояснил депутат.
Чернышов добавил, что сотрудников ЧОПов и «бабушек на первом этаже» нужно заменить сотрудниками Росгвардии. Помимо этого, важную роль играет работа школьного психолога.
Депутат заявил, что Госдума направит письмо в министерство образования с просьбой более тщательно обучать школьных психологов.
21 марта семь учеников школы № 15 города Шадринска Курганской области пострадали при стрельбе из пневматического пистолета. В одной из школ Шадринска девочка 13 лет несколько раз выстрелила из пневматического пистолета, принадлежавшего ее отцу.
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