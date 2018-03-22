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Для младших школьников запустят курсы профориентации в «Мастерславле»
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Для младших школьников запустят курсы профориентации в «Мастерславле» 

The Village 24 минуты назад
Правительство Москвы запустит образовательные курсы для учеников первых–шестых классов. Проект поможет в профориентации школьников. В программе — бесплатные четырехчасовые занятия, в рамках которых организуют экскурсии и профтестирование, после которого школьникам предложат рекомендации по изучению представленных направлений. Поучаствовать в проекте могут все московские школы, а их подопечные смогут познакомиться со спецификой банковского дела, дизайна, центра исследования общественного мнения, налоговой службы и биржи. Занятия проходят в парке развлечений «Мастерславль» в «Москва-Сити». Источник: Сайт мэра Москвы
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