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В семи школах Новосибирской области появятся специализированные залы для занятий самбо
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В семи школах Новосибирской области появятся специализированные залы для занятий самбо 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В среду, 21 марта такой специализированный зал открылся в школе №175. Поздравляя школьников и.о. министра Новосибирской области Сергей Федорчук отметил, что в ближайшее время специализированные залы появятся еще в учебных заведениях сибирской столицы, а также р.п. Горный, Чулымском и Каргатском районах. Он также добавил, что сегодня школьникам Новосибирской области предоставляется возможность найти себя в различных видах спорта — от лыж до шахмат.
Занятия в новом зале для учеников начальных классов школа №175 будут проводиться в рамках уроков физической культуры, а для всех остальных будет работать секция самбо. Как подчеркнули в пресс-службе регионального правительства, для дальнейшего внедрения самбо в школы Новосибирская региональная Федерация Самбо заключила соглашение о сотрудничестве по совершенствованию профподготовки учителей физической культуры и тренеров по самбо с ГАПОУ НСО «Болотнинский педагогический колледж».
Напомним, что проект реализуется Новосибирской региональной Федерацией Самбо при поддержке регионального министерства образования, а также департамента спорта и физической культуры Новосибирской области.
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.
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