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Школьники из Хорошёвки успешно выступили во II этапе городского конкурса проектных и исследовательских работ
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Школьники из Хорошёвки успешно выступили во II этапе городского конкурса проектных и исследовательских работ 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Ученики школы № 1287 в Хорошёвском стали победителями и призерами II этапа Московского городского конкурса проектных и исследовательских работ обучающихся-2018. Этап проходил в межрайонном совете школ районов Аэропорт, Беговой, Савеловский, Сокол, Тимирязевский, Хорошевский, сообщили в администрации учебного заведения.
Победителем стала ученица десятого класса Серфима Салихова, которая представила проект на тему «Определение содержания нитратов и нитритов в свежевыжатых и пакетированных овощных соках.
Семиклассник Павел Баранов стал призером, представив проект „Императорские биографии (римские истории августов)“.
Ученики 10 и 11 классов Маргарита Старчикова, Дмитрий Локтев и Марк Парфёнов стали призерами благодаря проекту „Умный город — 21 век“.
Также среди призеров — ученики 3 и 4 классов. (ак)
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