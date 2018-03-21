Школьники из Хорошёвки успешно выступили во II этапе городского конкурса проектных и исследовательских работ

Ученики школы № 1287 в Хорошёвском стали победителями и призерами II этапа Московского городского конкурса проектных и исследовательских работ обучающихся-2018. Этап проходил в межрайонном совете школ районов Аэропорт, Беговой, Савеловский, Сокол, Тимирязевский, Хорошевский, сообщили в администрации учебного заведения.

Победителем стала ученица десятого класса Серфима Салихова, которая представила проект на тему «Определение содержания нитратов и нитритов в свежевыжатых и пакетированных овощных соках.

Семиклассник Павел Баранов стал призером, представив проект „Императорские биографии (римские истории августов)“.

Ученики 10 и 11 классов Маргарита Старчикова, Дмитрий Локтев и Марк Парфёнов стали призерами благодаря проекту „Умный город — 21 век“.

Также среди призеров — ученики 3 и 4 классов. (ак)