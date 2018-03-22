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Рособрнадзор отказал в аккредитации нескольких специальностей в ЮУрГУ
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Рособрнадзор отказал в аккредитации нескольких специальностей в ЮУрГУ 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки отказала Южно-Уральскому государственному университету в государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении нескольких специальностей и направлений подготовки. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Специалисты Рособрнадзора по итогам проверки заявили, что в целом ЮУрГУ прошёл аккредитацию на ближайшие шесть лет. Однако несоответствующими стандартам образования ведомство посчитало несколько направлений подготовки в университете. А именно: бакалавриат и магистратура по специальности «Управление в технических системах», а также магистратура и аспирантура по «Юриспруденции» в Челябинске. Кроме того, аккредитацию не прошёл бакалавриат по «Экономике и управлению» в златоустовском филиале вуза, а также бакалавриат по «Экономике и управлению» и «Юриспруденции» в филиалах ЮУрГУ в Миассе и Нижневартовске.
Без государственной аккредитации по образовательным программам вузы не могут выдавать выпускникам дипломы гособразца, а также давать право на отсрочку от службы в армии. Пресс-служба ЮУрГУ пока не комментирует произошедшее. В социальных сетях студенты уже начали поднимать панику. Скорее всего, студентам, обучающимся по указанным специальностям, предложат перевестись на схожие направления либо продолжить обучение в других вузах.
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