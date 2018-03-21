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В школе «Глория» прошел праздник «Прощание с букварем»
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В школе «Глория» прошел праздник «Прощание с букварем» 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
В читальном зале школы «Глория» в минувшие пятницу и понедельник прошли библиотечные уроки «В библиотеку всем классом», посвященные празднику «Прощание с букварем». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Это очень важное событие в жизни детей, ведь они наконец-то одолели один из важнейших рубежей в этой жизни — научились читать, — поделились в администрации школы. — В библиотеке ребята окунулись в волшебный мир книг: узнали, где они живут, как нужно с ними обращаться, как вести себя в библиотеке. Первоклассники получили свой первый читательский билет.
В конце мероприятия ребятам вручили в подарок замечательные книги от Правительства Москвы «Экологическая азбука Москвы» и закладки, сделанные ребятами 2-4х классов. (ип)
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