В Минобрнауки поддержали инициативу депутата по установке металлодетекторов в школах 

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В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

В Минобрнауки прокомментировали законопроект об отмене ЕГЭ

В Госдуме рассказали о возможных мерах для предотвращения инцидентов со стрельбой в школах