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В Минобрнауки поддержали инициативу депутата по установке металлодетекторов в школах
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В Минобрнауки поддержали инициативу депутата по установке металлодетекторов в школах 

RT на русском 1 час назад
Министерство образования поддержало инициативу депутата Ивана Сухарева по установке металлодетекторов на контрольно-пропускных пунктах в школах. В частности, в официальном письме (есть в распоряжении RT) указано, что были проведены совещания в формате видео-конференц-связи с субъектами Российской Федерации по вопросу об усилении комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности в образовательных организациях.
В середине января сообщалось, что депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил запрос в Министерство образования с просьбой рассмотреть возможность оборудования всех школ рамочными металлодетекторами. Он также предложил перепоручить охрану правопорядка в школах вневедомственным сотрудникам.
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