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В школе на Липчанского прошел день открытых дверей
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В школе на Липчанского прошел день открытых дверей 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В школе № 2048 в воскресенье, 18 марта, прошел день открытых дверей. Родители и жители района Некрасовка смогли принять участие в турнире по мини-футболу и занятиях по кроссфиту, получить рекомендации по сдаче нормативов комплекса ГТО, задать вопросы директору школы, педагогам и специалистам психолого-педагогической службы.
Кроме того, пенсионеров ознакомили с проектом «Активное долголетие», который будет реализовываться на базе нашей школы совместно с УСЗН ЮВАО г. Москвы. Каждая семья, пришедшая в школу в этот день, получила уникальную возможность принять участие в фотосессии «Крепкая семья». (вт)
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