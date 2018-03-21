В школе на Липчанского прошел день открытых дверей 

В школе № 2048 в воскресенье, 18 марта, прошел день открытых дверей. Родители и жители района Некрасовка смогли принять участие в турнире по мини-футболу и занятиях по кроссфиту, получить рекомендации по сдаче нормативов комплекса ГТО, задать вопросы директору школы, педагогам и специалистам психолого-педагогической службы.
Кроме того, пенсионеров ознакомили с проектом «Активное долголетие», который будет реализовываться на базе нашей школы совместно с УСЗН ЮВАО г. Москвы. Каждая семья, пришедшая в школу в этот день, получила уникальную возможность принять участие в фотосессии «Крепкая семья». (вт)