В школе на Липчанского прошел день открытых дверей

В школе № 2048 в воскресенье, 18 марта, прошел день открытых дверей. Родители и жители района Некрасовка смогли принять участие в турнире по мини-футболу и занятиях по кроссфиту, получить рекомендации по сдаче нормативов комплекса ГТО, задать вопросы директору школы, педагогам и специалистам психолого-педагогической службы.