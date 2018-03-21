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Лекцию о диалектах Германии прочитали школьникам из Коптева
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Лекцию о диалектах Германии прочитали школьникам из Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В школе №1223 на Михалковской в рамках декады вторых иностранных языков провели лекцию на немецком языке «О диалектах и не только…». О предмете рассказала студентка магистратуры МЛГУ, основываясь на своей дипломной работе.
— Наша гостья объяснила ребятам, что такое диалекты и насколько разнообразны они в Германии, — поделились в школе. — Ребята познакомились с самыми распространенными из них, попытавшись воссоздать короткие ситуации, что вызвало бурю эмоций и радости — ведь некоторые слова звучали смешно и даже странно для привычного нам понимая языка.
В конце занятия ребята просмотрели короткий мультик на одном из диалектов, попытались интерпретировать содержание и перевести его на изучаемый в школе немецкий. (жм)
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