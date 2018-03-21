Новые ФГОС как «стандарты юрского периода»

Минобрнауки РФ порадило большой скандал вокруг проекта Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

Однако Кузьминов копает глубже. В ФГОС, считает ученый, содержатся некоторые понятия оценки персональных итогов обучения в основной школе, отсутствующие в капитальных научных трудах. Навязываемые учащимся понятия не подтверждены ни в теоретическом, ни в практическом плане. Судите сами: «социально значимые понятия», «чувство личности» и «внутренняя позиция личности» «субъективное и историческое время» и тому подобная наукообразная дребедень.

Гильдия словесников, под открытом письмом которой министру Васильевой подписались 500 филологов, и вовсе обвинила ведомство в «попирании основ закона об образовании», «перечеркивание логики развития всей системы школьного образования».

К дискуссии подключился директор Федерального института развития образования Александр Асмолов . Предложенный проект ФГОС он охарактеризовал, как «стандарты юрского периода», сообщают СМИ.

Что же министерство? Там пообещали ответить Кузьминову и провести ранее отложенное заседание совета по ФГОС.