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Новые ФГОС как «стандарты юрского периода»
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Новые ФГОС как «стандарты юрского периода» 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Минобрнауки РФ порадило большой скандал вокруг проекта Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).
Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, изложил претензии в письме министру Ольге Васильевой. Ученый утверждает, что Стандарты устарели на выходе. Среди серьезных упреков г-на ректора и тот, что ФГОС игнорирует актуальные экономические понятия. А в части истории документ и вовсе написан небрежно.
Владимир Мау, ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы, солидарен с коллегой. Он также, как и Кузьминов считает, чтов предложенном варианте ФГОС отсутствуют современные экономические понятия. Например, нет таких понятий как инвестиции, акции и облигации, занятость и безработица, спрос и предложение, ВВП… Однако, по мнению г-на Мау, эти недочеты несложно исправить.
Однако Кузьминов копает глубже. В ФГОС, считает ученый, содержатся некоторые понятия оценки персональных итогов обучения в основной школе, отсутствующие в капитальных научных трудах. Навязываемые учащимся понятия не подтверждены ни в теоретическом, ни в практическом плане. Судите сами: «социально значимые понятия», «чувство личности» и «внутренняя позиция личности» «субъективное и историческое время» и тому подобная наукообразная дребедень.
Гильдия словесников, под открытом письмом которой министру Васильевой подписались 500 филологов, и вовсе обвинила ведомство в «попирании основ закона об образовании», «перечеркивание логики развития всей системы школьного образования».
К дискуссии подключился директор Федерального института развития образования Александр Асмолов. Предложенный проект ФГОС он охарактеризовал, как «стандарты юрского периода», сообщают СМИ.
Что же министерство? Там пообещали ответить Кузьминову и провести ранее отложенное заседание совета по ФГОС.
Остается добавить, что обсуждаемые Стандарты относятся к начальной и основной школе — с первых по девятые классы. Их разработка велась в соответствии с поручением Путина правительству России. Однако президент велел обновлять содержание образования «с учетом современных достижений науки и технологий». На практике всё вышло с точностью да наоборот.
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