Школа профессионального мастерства для молодых врачей откроется в Москве

Школа профессионального мастерства для молодых врачей появится в Москве , сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

«Важная программа, которую мы внедряем в 2018 г. — это школа профессионального мастерства. Еще совсем недавно существовала такая институция, как субординатура. Субординаторы, то есть студенты шестого курса, проходя обучение, большую часть времени проводят как помощники врачей. Школа профессионального мастерства призвана хотя бы отчасти заменить субординатуру, когда студенты шестого курса начинают заниматься практической деятельностью под контролем наших врачей в больницах, прежде всего, и в поликлиниках», — сказал Л. Печатников.

Он отметил, что сейчас в системе здравоохранения Москвы задействованы более 121 тыс. медицинских работников.