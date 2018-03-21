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Ученики школы №1095 встретились с преподавателем политехнического колледжа
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Ученики школы №1095 встретились с преподавателем политехнического колледжа 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В рамках месячника по профориентации школу № 1095 20 марта посетили представители политехнического колледжа имени Овчинникова. Об этом сообщает официальный сайт школы.
«В актовом зале преподаватель колледжа Татьяна Степановна рассказала обучающимся 9 «А», 9 «Б», 9 «В» классов об истории колледжа, условиях поступления на различные факультеты и о возможностях дальнейшего поступления выпускников колледжа по целевому набору на бюджетные отделения вузов по внутренним экзаменам», — говорится в сообщении.
По словам присутствующих, встреча получилась информативной и прошла в дружеской атмосфере. (вт)
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