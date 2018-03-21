Ученики школы №1095 встретились с преподавателем политехнического колледжа

В рамках месячника по профориентации школу № 1095 20 марта посетили представители политехнического колледжа имени Овчинникова. Об этом сообщает официальный сайт школы.

«В актовом зале преподаватель колледжа Татьяна Степановна рассказала обучающимся 9 «А», 9 «Б», 9 «В» классов об истории колледжа, условиях поступления на различные факультеты и о возможностях дальнейшего поступления выпускников колледжа по целевому набору на бюджетные отделения вузов по внутренним экзаменам», — говорится в сообщении.

По словам присутствующих, встреча получилась информативной и прошла в дружеской атмосфере. (вт)