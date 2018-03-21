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Российским школьникам покажут анимированные ролики о ЕГЭ-2018
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Российским школьникам покажут анимированные ролики о ЕГЭ-2018 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Анимированные ролики о порядке и особенностях проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут продемонстрированы российским выпускникам в этом году, сообщила пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в среду.
В роликах содержится информация об экзаменационном процессе, минимальных баллах для получения аттестата и поступления в вуз, а также о правилах поведения в пункте проведения экзамена и процедуре подачи апелляции, пояснили в пресс-службе.
"Для того чтобы школьники были проинформированы обо всех нюансах госэкзамена, Рособрнадзор создает специальные информационные материалы. Впервые в 2018 году использован новый актуальный формат — анимированные ролики", — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что для повышения компетенции ученики могут посмотреть видеоконсультации специалистов Федерального института педагогических измерений по всем предметам ЕГЭ-2018. Роспотребнадзор рекомендует посмотреть разработанные материалы каждому выпускнику, планирующему сдавать в этом году государственные экзамены.
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