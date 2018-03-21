Российским школьникам покажут анимированные ролики о ЕГЭ-2018

В роликах содержится информация об экзаменационном процессе, минимальных баллах для получения аттестата и поступления в вуз, а также о правилах поведения в пункте проведения экзамена и процедуре подачи апелляции, пояснили в пресс-службе.

"Для того чтобы школьники были проинформированы обо всех нюансах госэкзамена, Рособрнадзор создает специальные информационные материалы. Впервые в 2018 году использован новый актуальный формат — анимированные ролики", — говорится в сообщении.