Рособрнадзор подготовил анимированные видеоролики о ЕГЭ в 2018 году

«Ролики напоминают школьникам об основных особенностях процедуры экзамена, о минимальных баллах для получения аттестата и поступления в вуз, правилах поведения в пункте проведения экзамена, порядке подачи апелляции», — сказал Музаев.

По его словам, посмотреть новые видеоролики можно на YouTube-канале Рособрнадзора, сообществе в «ВКонтакте» «ЕГЭ и ГИА» и других соцсетях.

Как сообщается в справочных материалах, ранее специалисты Федерального института педагогических измерений подготовили видеоконсультации по всем предметам ЕГЭ. Рособрнадзор рекомендует посмотреть видеоролики каждому выпускнику, который планирует сдавать госэкзамены в этом году.