Рособрнадзор подготовил анимированные видеоролики о ЕГЭ в 2018 году 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила серию анимированных видеороликов о едином государственном экзамене (ЕГЭ) для выпускников 11 классов, сообщил в среду заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Ролики напоминают школьникам об основных особенностях процедуры экзамена, о минимальных баллах для получения аттестата и поступления в вуз, правилах поведения в пункте проведения экзамена, порядке подачи апелляции», — сказал Музаев.
По его словам, посмотреть новые видеоролики можно на YouTube-канале Рособрнадзора, сообществе в «ВКонтакте» «ЕГЭ и ГИА» и других соцсетях.
Как сообщается в справочных материалах, ранее специалисты Федерального института педагогических измерений подготовили видеоконсультации по всем предметам ЕГЭ. Рособрнадзор рекомендует посмотреть видеоролики каждому выпускнику, который планирует сдавать госэкзамены в этом году.