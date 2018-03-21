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В администрации Шадринска рассказали подробности стрельбы в школе
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В администрации Шадринска рассказали подробности стрельбы в школе 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В результате стрельбы в школе города Шадринска Курганской области пострадали семь человек.
Как сообщили НСН в администрации города, серьёзных травм у детей нет, школа продолжает работу в штатном режиме.
«Глава города Людмила Новикова провела оперативное совещание на эту тему после сообщения о конфликте. На данную минуту ни один ребёнок не находится в больнице. Один пострадавший был госпитализирован, травма была не серьёзной, и он уже находится дома. У остальных детей синяки и ссадины. На данный момент ни у одного ребёнка нет серьёзных травм. Школа работает в штатном режиме, правоохранительные органы проводят расследование и оперативно докладывают главе города», — заявила НСН руководитель информационно-аналитического отдела администрации города Шадринска Тамара Петкова.
Напомним, утром в одной из школ Шадринска 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета, принадлежащего её отцу. Полиция уже работает на месте происшествия и проводит опрос очевидцев.
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