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«Арси групп» будет выдавать стипендии лучшим студентам Дагестанского технического университета
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«Арси групп» будет выдавать стипендии лучшим студентам Дагестанского технического университета 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
«Арси групп» будет выдавать стипендии лучшим студентам Дагестанского технического университетаПять персональных стипендий для отличников архитектурно-строительного факультета Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) учредила строительная компания «Арси групп».
Выдаваться стипендия будет по итогам зимней сессии в университете, помимо отличников ее получат студенты, отличившиеся во время практики.
Соглашение между компанией и университетом заключено, по словам генерального директора «Арси групп» Расула Абдуллаева, для повышения престижа и авторитета образования строителей.
Фото: АиФ Дагестан
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