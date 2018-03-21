«Арси групп» будет выдавать стипендии лучшим студентам Дагестанского технического университета

«Арси групп» будет выдавать стипендии лучшим студентам Дагестанского технического университетаПять персональных стипендий для отличников архитектурно-строительного факультета Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) учредила строительная компания «Арси групп».

Выдаваться стипендия будет по итогам зимней сессии в университете, помимо отличников ее получат студенты, отличившиеся во время практики.

Соглашение между компанией и университетом заключено, по словам генерального директора «Арси групп» Расула Абдуллаева, для повышения престижа и авторитета образования строителей.