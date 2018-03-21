Образовательный комплекс демонстрирует высокое качество профессиональной подготовки

В очередной раз представители образовательного комплекса «Юго-Запад» доказали высокое качество профессиональной подготовки, приняв участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства. Об этом сообщается на сайте этого образовательного учреждения.

В ходе Олимпиады студент группы РА33 Шипаев Алексей занял второе место на региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по направлению «Электроника, радиотехника и системы связи».

Эта победа свидетельствует и о осознанном выборе профессии в образовательном комплексе, и о высоком профессионализме педагогического коллектива ОК «Юго-Запад», подготовившего серебряного медалиста.