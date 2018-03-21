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Образовательный комплекс демонстрирует высокое качество профессиональной подготовки
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Образовательный комплекс демонстрирует высокое качество профессиональной подготовки 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
В очередной раз представители образовательного комплекса «Юго-Запад» доказали высокое качество профессиональной подготовки, приняв участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства. Об этом сообщается на сайте этого образовательного учреждения.
В ходе Олимпиады студент группы РА33 Шипаев Алексей занял второе место на региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по направлению «Электроника, радиотехника и системы связи».
Эта победа свидетельствует и о осознанном выборе профессии в образовательном комплексе, и о высоком профессионализме педагогического коллектива ОК «Юго-Запад», подготовившего серебряного медалиста.
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