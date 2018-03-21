Скорая помощь: звонков из шадринской школы № 15 не поступало

Как рассказали порталу 45.ру в приемной Шадринской больницы скорой медицинской помощи, к ним из 15 школы никто за помощью не обращался.

— Нет госпитализированных, не было даже звонков из этого образовательного учреждения, — пояснили в больнице.