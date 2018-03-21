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Скорая помощь: звонков из шадринской школы № 15 не поступало
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Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

Скорая помощь: звонков из шадринской школы № 15 не поступало 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Как рассказали порталу 45.ру в приемной Шадринской больницы скорой медицинской помощи, к ним из 15 школы никто за помощью не обращался.
— Нет госпитализированных, не было даже звонков из этого образовательного учреждения, — пояснили в больнице.
Напомним, сегодня утром в школе № 15 Шадринска в Курганской области 13-летняя девочка открыла стрельбу из пневматики по детям. По предварительным данным, семь человек получили ушибы и ссадины. Оружие девочка принесла из дома. В образовательном учреждении на время следствия от комментариев отказываются.
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