Молодёжный парламент предложил ввести психологическое тестирование в школах 

Российские школьники должны проходить обязательное психологическое тестирование: своевременное предупреждение девиантного поведения поможет избежать агрессии со стороны учащихся. Соответствующая инициатива внесена на рассмотрение профильных думских комитетов, рассказал «Парламентской газете» один из авторов документа, зампред Молодёжного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов.
«Сегодня в одной из школ Курганской области восьмиклассница открыла огонь по школьникам из пневматического пистолета. Похожие случаи недавно произошли в школах Бурятии и Перми. Само по себе агрессивное поведение подростков не прекратится. Поэтому Молодёжный парламент при Госдуме разработал инициативу о проведении обязательного социально-психологического тестирования учащихся в школах», — рассказал Шатунов.
Согласно законопроекту, школьники будут сдавать тест в режиме онлайн один раз в год после летних каникул. Составлением вопросов, как и проверкой результатов, будут заниматься квалифицированные психологи из отдельной организации, не связанной с образовательным учреждением.
«А вот сами итоги тестирования они будут направлять в школу и родителям. Только так мы сможем предупредить и предотвратить случаи девиантного поведения учащихся», — пояснил он.
Инициатива уже направлена на рассмотрение в думские комитеты по образованию, по социальной политике и по вопросам семьи, женщин и детей. «Ответ на законопроект будет получен в течение месяца», — добавил зампред Молодёжного парламента.
Ранее идею о проведении психологического тестирования школьников поддержал глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Однако, по словам депутата, не обязательно вносить поправки в федеральное законодательство — проводить тесты позволяют и действующие нормы.
В курганской школе 21 марта тринадцатилетняя ученица открыла стрельбу по школьникам из травматического пистолета. Пострадали семеро детей.