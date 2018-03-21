Молодёжный парламент предложил ввести психологическое тестирование в школах

Российские школьники должны проходить обязательное психологическое тестирование: своевременное предупреждение девиантного поведения поможет избежать агрессии со стороны учащихся. Соответствующая инициатива внесена на рассмотрение профильных думских комитетов, рассказал « Парламентской газете » один из авторов документа, зампред Молодёжного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов.

«Сегодня в одной из школ Курганской области восьмиклассница открыла огонь по школьникам из пневматического пистолета. Похожие случаи недавно произошли в школах Бурятии Перми . Само по себе агрессивное поведение подростков не прекратится. Поэтому Молодёжный парламент при Госдуме разработал инициативу о проведении обязательного социально-психологического тестирования учащихся в школах», — рассказал Шатунов.

Согласно законопроекту, школьники будут сдавать тест в режиме онлайн один раз в год после летних каникул. Составлением вопросов, как и проверкой результатов, будут заниматься квалифицированные психологи из отдельной организации, не связанной с образовательным учреждением.

«А вот сами итоги тестирования они будут направлять в школу и родителям. Только так мы сможем предупредить и предотвратить случаи девиантного поведения учащихся», — пояснил он.

Инициатива уже направлена на рассмотрение в думские комитеты по образованию, по социальной политике и по вопросам семьи, женщин и детей. «Ответ на законопроект будет получен в течение месяца», — добавил зампред Молодёжного парламента.

Ранее идею о проведении психологического тестирования школьников поддержал глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов . Однако, по словам депутата, не обязательно вносить поправки в федеральное законодательство — проводить тесты позволяют и действующие нормы.

В курганской школе 21 марта тринадцатилетняя ученица открыла стрельбу по школьникам из травматического пистолета. Пострадали семеро детей.