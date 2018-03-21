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Школа в Южном городе Самары станет типовым проектом для всей России
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Школа в Южном городе Самары станет типовым проектом для всей России 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 20 марта, в ходе рабочего визита в Самарскую область заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец вместе с главой региона Дмитрием Азаровым посетила образовательный центр «Южный город», сообщает правительство Самарской области.
Знакомство со школой в Южном городе, рассчитанной на полторы тысячи учащихся, Ольга Голодец и Дмитрий Азаров начали с «крыла творчества». В этом блоке размещены музыкальный класс, студия звукозаписи, фотовидеостудия, кабинеты изобразительного искусства и робототехники.
Гости осмотрели актовый зал на 370 мест, спортивное ядро со стадионом и площадками для различных видов спорта, лаборатории и мастерские, посетили уроки биологии, робототехники, изобразительного искусства и занятие, где школьников обучают писать сценарии, готовить интервью и телесюжеты. Вице-премьер пообщалась с учениками и учителями.
«Очень современно, комфортно», — дала оценку увиденному Ольга Голодец.
Вице-премьер и глава региона посетили также детский сад «Лукоморье» — подразделение ОЦ «Южный город».
На совещании, посвященном состоянию социальной сферы региона, Ольга Голодец дала высокую оценку образовательному центру в Южном городе: «По созданию современного пространства — это действительно лучшая школа, которую я видела, построенная в рамках федеральной программы „Содействие созданию в субъектах России новых мест в общеобразовательных организациях“. Этот проект мы возьмем как типовой, и решения, которые здесь применялись, будут распространены на всю страну».
По оценке зампреда правительства России, Самарская область показывает хорошие результаты в сфере образования. Образовательные учреждения региона регулярно занимают достойные места в топ-500 лучших школ России.
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