Глава РПЦ обеспокоен уровнем знания русского языка школьниками Кавказа

"Выпускники школ в этом регионе показывают невысокие результаты по русскому языку и русской литературе. Это не может не беспокоить", — констатировал патриарх.

Он отметил, что интерес со стороны Общества русской словесности к теме повышения уровня преподавания русского языка в регионах Северного Кавказа «обуславливается в первую очередь заботой о выпускниках этих школ», их дальнейшем обучении.

"Руководство республик Северного Кавказа принимает меры к исправлению ситуации, однако очевидно, что здесь нужно общее содействие", — отметил патриарх.

По его словам, в первую очередь нужно подумать над обеспечением школ высококвалифицированными кадрами.