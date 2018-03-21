Глава РПЦ обеспокоен уровнем знания русского языка школьниками Кавказа 

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обеспокоен невысоким качеством обучения русскому языку в школах регионов Северного Кавказа, и Общество русской словесности обратит внимание на эту проблему.
Предстоятель Русской церкви в среду провел заседание президиума Общества в храме Христа Спасителя.
"Выпускники школ в этом регионе показывают невысокие результаты по русскому языку и русской литературе. Это не может не беспокоить", — констатировал патриарх.
Он отметил, что интерес со стороны Общества русской словесности к теме повышения уровня преподавания русского языка в регионах Северного Кавказа «обуславливается в первую очередь заботой о выпускниках этих школ», их дальнейшем обучении.
"Руководство республик Северного Кавказа принимает меры к исправлению ситуации, однако очевидно, что здесь нужно общее содействие", — отметил патриарх.
По его словам, в первую очередь нужно подумать над обеспечением школ высококвалифицированными кадрами.