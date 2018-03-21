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Сегодня в Иркутской области стартует досрочный период сдачи ЕГЭ
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Сегодня в Иркутской области стартует досрочный период сдачи ЕГЭ 

Хот 2 часа назад
Фото: Хот
Государственного экзамена. Он продлится с 21 марта по 11 апреля. 33  выпускника 2018 года и 510 выпускников прошлых лет пройдут испытания
на базе МОУ СОШ №39 города Иркутска и ГАУ ДПО «Институт развития
образования».
Основная причина пересдачи госэкзамена выпускниками прошлых лет —
желание набрать баллы для поступления в высшие учебные заведения. Также в  досрочный период госэкзамен сдают те ученики, которые по каким-либо
причинам не смогут прийти на экзамен. Это может быть болезнь, участие в  спортивных состязаниях и другое.
В 2018 году в основной период сдачи ЕГЭ, который начнется с 28 мая, в  Иркутской области аттестацию пройдут почти 15 тысяч выпускников. В  Приангарье самыми популярными предметами по выбору, помимо основных —
математики и русского языка, остаются обществознание, физика и история.
По итогам прошлого года в Иркутской области 74 ученика набрали на  экзаменах 100 баллов.
— Нововведений в плане содержания экзамена нет. У нас лишь добавлена
одна тема по сочинению. Важен момент с технологией проведения ЕГЭ. В  этом году все контрольно-измерительные материалы будут распечатывать и  сканировать непосредственно в аудитории. Мы этот вопрос закрываем по  региону. Данная технология позволяет избежать различных утечек, —
отмечает заместитель министра образования Иркутской области Максим
Парфенов. — Необходимо обратить внимание на то, что бланки будут
черно-белыми и односторонними.
В Иркутской области будет работать 85 пунктов проведения госэкзаменов,
которые на 93 процента охвачены онлайн-видеонаблюдением. Это мера
способствует тому, чтобы все ребята находились в равных условиях, и  максимально предупреждает возможность нарушения порядка.
— Думаю, Иркутская область, как и в прошлом году, пройдет по минимальной
планке нарушений порядка сдачи ЕГЭ выпускниками. В прошлом году это был  в основном пронос в аудитории материалов на бумажном носителе,
телефонах и иных средствах связи, — говорит Максим Парфенов. — Но это  были единичные случаи, по каждому факту проводились расследования. Как  раз в этом помогает система видеонаблюдения, которая ставит
окончательную точку в спорном вопросе. Поэтому вся распечатка материалов
будет производиться непосредственно в аудитории. И распечатка, и  сканирование материалов происходит на глазах ребят. На эти цели были
направлены федеральные и региональные средства. Это делается для того,
чтобы весь цикл работы с контрольно-измерительными материалами в стенах
пунктов проведения экзаменов был сосредоточен в конкретной аудитории.
В 2018 году девятиклассникам в формате апробации предстоит пройти устное
собеседование по русскому языку. А уже с 2019 года это, возможно,
станет допуском к основному госэкзамену по итогам учебы в основной
школе. Подобное собеседование между учеником и учителем уже проводилось в  качестве апробации в ряде школ муниципальных образованиях Иркутской
области. Для совершенствования процедуры и содержания материалов,
используемых при собеседовании, в апреле на территории Приангарья
пройдет общероссийская тренировка, в которой будут задействованы все  девятиклассники. По окончании станет ясно: проводить собеседование в  дальнейшем или нет.
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