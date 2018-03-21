Сегодня в Иркутской области стартует досрочный период сдачи ЕГЭ

Государственного экзамена. Он продлится с 21 марта по 11 апреля. 33 выпускника 2018 года и 510 выпускников прошлых лет пройдут испытания

на базе МОУ СОШ №39 города Иркутска и ГАУ ДПО «Институт развития

образования».

Основная причина пересдачи госэкзамена выпускниками прошлых лет —

желание набрать баллы для поступления в высшие учебные заведения. Также в досрочный период госэкзамен сдают те ученики, которые по каким-либо

причинам не смогут прийти на экзамен. Это может быть болезнь, участие в спортивных состязаниях и другое.

В 2018 году в основной период сдачи ЕГЭ, который начнется с 28 мая, в Иркутской области аттестацию пройдут почти 15 тысяч выпускников. В Приангарье самыми популярными предметами по выбору, помимо основных —

математики и русского языка, остаются обществознание, физика и история.

По итогам прошлого года в Иркутской области 74 ученика набрали на экзаменах 100 баллов.

— Нововведений в плане содержания экзамена нет. У нас лишь добавлена

одна тема по сочинению. Важен момент с технологией проведения ЕГЭ. В этом году все контрольно-измерительные материалы будут распечатывать и сканировать непосредственно в аудитории. Мы этот вопрос закрываем по региону. Данная технология позволяет избежать различных утечек, —

отмечает заместитель министра образования Иркутской области Максим

Парфенов. — Необходимо обратить внимание на то, что бланки будут

черно-белыми и односторонними.

В Иркутской области будет работать 85 пунктов проведения госэкзаменов,

которые на 93 процента охвачены онлайн-видеонаблюдением. Это мера

способствует тому, чтобы все ребята находились в равных условиях, и максимально предупреждает возможность нарушения порядка.

— Думаю, Иркутская область, как и в прошлом году, пройдет по минимальной

планке нарушений порядка сдачи ЕГЭ выпускниками. В прошлом году это был в основном пронос в аудитории материалов на бумажном носителе,

телефонах и иных средствах связи, — говорит Максим Парфенов. — Но это были единичные случаи, по каждому факту проводились расследования. Как раз в этом помогает система видеонаблюдения, которая ставит

окончательную точку в спорном вопросе. Поэтому вся распечатка материалов

будет производиться непосредственно в аудитории. И распечатка, и сканирование материалов происходит на глазах ребят. На эти цели были

направлены федеральные и региональные средства. Это делается для того,

чтобы весь цикл работы с контрольно-измерительными материалами в стенах

пунктов проведения экзаменов был сосредоточен в конкретной аудитории.

В 2018 году девятиклассникам в формате апробации предстоит пройти устное

собеседование по русскому языку. А уже с 2019 года это, возможно,

станет допуском к основному госэкзамену по итогам учебы в основной

школе. Подобное собеседование между учеником и учителем уже проводилось в качестве апробации в ряде школ муниципальных образованиях Иркутской

области. Для совершенствования процедуры и содержания материалов,

используемых при собеседовании, в апреле на территории Приангарья

пройдет общероссийская тренировка, в которой будут задействованы все девятиклассники. По окончании станет ясно: проводить собеседование в дальнейшем или нет.