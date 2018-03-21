Сургутские школьники приняли участие в четвертой Неделе высоких технологий 

Юные жители Сургута приняли участие в четвертой Неделе высоких технологий. Научный фестиваль организован Школьной лигой РОСНАНО. Для школьников провели конференции, мастер-классы по естественно-научному направлению, интеллектуальные игры и марафоны.
Как сообщает ugra-news, принять участие в Неделе высоких технологий посчастливилось школьникам из 36 образовательных организаций Сургута. Отметим, что всего в городе 39 школ.
Формат Недели высоких технологий в этом году претерпел некоторые изменения. Так, большинство кейсов и заданий для учащихся разрабатывали преподаватели СурГУ и педагогического университета.
«Кейсы включали в себя различные задания — от разработки программ для гаджетов, синхронизированных с ТВ-программой до сбора макулатуры и утилизации бумаг. Плюс участия сургутских детей в таком проекте — возможность консультироваться с представителями научного сообщества страны и обмениваться опытом с такими же школьниками из других регионов. Помимо местных кейсов, в программе есть и задания от федеральных экспертов. Ученые очень заинтересованы в новом взгляде, взгляде школьников, некоторые идеи они подхватывают и дорабатывают», — прокомментировала заместитель директора департамента образования Сургута Ольга Иванова.