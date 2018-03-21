Сургутские школьники приняли участие в четвертой Неделе высоких технологий

Юные жители Сургута приняли участие в четвертой Неделе высоких технологий. Научный фестиваль организован Школьной лигой РОСНАНО. Для школьников провели конференции, мастер-классы по естественно-научному направлению, интеллектуальные игры и марафоны.

Как сообщает ugra-news, принять участие в Неделе высоких технологий посчастливилось школьникам из 36 образовательных организаций Сургута. Отметим, что всего в городе 39 школ.

Формат Недели высоких технологий в этом году претерпел некоторые изменения. Так, большинство кейсов и заданий для учащихся разрабатывали преподаватели СурГУ и педагогического университета.