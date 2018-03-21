В Башкирии откроется лаборатория виртуальной реальности

В Стерлитамакском филиале БашГУ откроется лаборатория, а затем и кафедра виртуальной реальности. Об этом президенту республики сообщил доцент Руслан Каримов.

— Для создания полноценной лаборатории со всем оборудованием потребуется около 6 миллионов рублей. Это инновационная площадка в дальнейшем будет местом работы талантливой молодёжи. Также кафедра станет региональным центром по проведению чемпионатов DigitalSkills в области информационных технологий, — поделился Руслан.

Учёный представил проект создания лаборатории и предложил открыть в вузе магистратуру по специальности «геймдизайн и виртуальная реальность». Сегодня это направление является одним из главных в рамках развития цифровой экономики.