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В Башкирии откроется лаборатория виртуальной реальности
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В Башкирии откроется лаборатория виртуальной реальности 

ufa1.ru 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Стерлитамакском филиале БашГУ откроется лаборатория, а затем и кафедра виртуальной реальности. Об этом президенту республики сообщил доцент Руслан Каримов.
— Для создания полноценной лаборатории со всем оборудованием потребуется около 6 миллионов рублей. Это инновационная площадка в дальнейшем будет местом работы талантливой молодёжи. Также кафедра станет региональным центром по проведению чемпионатов DigitalSkills в области информационных технологий, — поделился Руслан.
Учёный представил проект создания лаборатории и предложил открыть в вузе магистратуру по специальности «геймдизайн и виртуальная реальность». Сегодня это направление является одним из главных в рамках развития цифровой экономики.
До этого только московский и владивостокский вузы занимались подобными разработками. Теперь при поддержке образовательного проекта «Кибер Россия» лаборатория геймдизайна и виртуальной реальности появится и в Башкирии.
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