На Урале школьница расстреляла одноклассников из пневматики

«Утром в среду 13-летняя девочка взяла без разрешения пневматический пистолет, принадлежащий ее отцу, принесла его в школу и открыла стрельбы по одноклассникам. Незначительные травмы получили семь учащихся: у них синяки и ссадины» — рассказала она.

В школе работает следственно-оперативная группа, мотивы произошедшего устанавливаются.