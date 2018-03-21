На Урале школьница расстреляла одноклассников из пневматики 

Семь учеников седьмого класса школы номер 15 города Шадринска Курганской области получили травмы в результате обстрела одноклассницей, сообщила «Ленте.ру» Елена Радаева, официальный представитель областного УМВД.
«Утром в среду 13-летняя девочка взяла без разрешения пневматический пистолет, принадлежащий ее отцу, принесла его в школу и открыла стрельбы по одноклассникам. Незначительные травмы получили семь учащихся: у них синяки и ссадины» — рассказала она.
В школе работает следственно-оперативная группа, мотивы произошедшего устанавливаются.