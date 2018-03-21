В Воронеже у студентов 3 вузов нашли открытую форму туберкулёза 

Один из заболевших проходил практику в школе. У троих воронежских студентов в трёх разных вузах — ВГУ, педагогическом итехнических университетах — выявили открытую форму туберкулёза, сообщил корреспонденту «Вести-Воронеж» собственный источник во вторник, 20 марта. В пресс-службе мэрии сообщили лишь об одном заболевшем — поскольку он пришёл на практику в воронежскую школу. По данным городской администрации, 13 февраля на практику в школу №29 пришёл студент. В первый день он контактировал только с педагогами, занятия с детьми не проводил. На второй и последующие дни практики студент не вышел — у него обнаружили туберкулёз. — Директор школы оперативно приняла все необходимые меры для минимизации рисков распространения заболевания: специализированной организацией помещения школы были обработаны дезинфицирующим раствором. Сотрудники, которые контактировали со студентом, прошли обследование в городском клиническом противотуберкулезном диспансере, — сообщила пресс-служба мэрии. Заболеваний туберкулёзом ни у кого не выявлено, сейчас школа функционирует в штатном режиме. По данным источника «Вести-Воронеж», студент из педагогического университета попал в больницу с подозрением на пневмонию. Однако медики диагностировали туберкулёз. По словам студентов вуза, в общежитии педагогического университета ввели ограничительные меры — не разрешается приводить гостей. Однако в администрации вуза уверяют, что карантин ввели из-за ветрянки, сообщили «Вести-Воронеж» студенты. В вузе информацию о случае заболеваемостью студента туберкулёзом комментировать отказались. Кроме того, ещё по одному случаю туберкулёза выявили в Воронежском государственном университете и в Воронежском техническом университете. Студент из ВГУ отправился лечиться домой — в Липецк. Студент из политеха находится на лечении в Воронеже. Дарья Крымова, Екатерина Трещикова