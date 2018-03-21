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Будущие специалисты познакомились с учебным оборудованием КИГМ №23
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Будущие специалисты познакомились с учебным оборудованием КИГМ №23 

Управа района Преображенское 3 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Образовательный проект «Профессиональные стажировки» объединил студентов московских колледжей. Возможности диагностического оборудования в отделении «Семеновское» КИГМ №23 оценили студенты-автомеханики из КАИТ №20.
Проект «Профессиональные стажировки» помогает будущим специалистам познакомиться с лучшим учебным оборудованием, которое есть в колледжах Москвы. Студенты колледжа автоматизации и информационных технологий №20 (КАИТ), учащиеся автомеханики побывали в гостях в отделении «Семеновское» колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента. Стенды моделей инженерного и двигательного двигателей показали студентам педагоги Владимир Притула и Сергей Антонов. Данные двигатели нужны для диагностики различных неисправностей. Ребятам необходимо было продемонстрировать свои умения в различных ситуациях. Ребята определяли и устраняли неисправности, ориентируясь на конкретные примеры датчиков работы двигателей. Студенты хорошо справились с задачей, так что педагоги были довольны.
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