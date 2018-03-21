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Более 170 школ и детсадов планируют построить и реконструировать в Новосибирске
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Более 170 школ и детсадов планируют построить и реконструировать в Новосибирске 

ТАСС 3 часа назад
НОВОСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Почти 350 объектов социальной сферы будет построено и реконструировано в Новосибирске в ближайшие 12 лет. Как в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске сообщил главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов, почти половина из них приходится на детские сады и школы.
"Конкретно по программе комплексного развития социальной инфраструктуры до 2030 года у нас запланировано 342 мероприятия по строительству и реконструкции объектов, из них 94 мероприятия по детским садам и 81 мероприятие по школам", — уточнил главный архитектор города.
По словам Тимонова, также практически решен вопрос с одним из главных долгостроев города — гостиницей «Турист» на левом берегу Новосибирска, которую начали строить еще в 1968 году. Как пояснил архитектор, найден серьезный инвестор, который готов реконструировать брошенное здание, сохранив при этом его функционал. Инвестор также предложил городу взять на обслуживание прилегающую территорию и благоустроить ее.
"Должно получится достаточно хорошо и комфортно для людей, будем надеяться, что инвестор доведет это дело до конца, потому что в том виде, в каком это есть сейчас, ни горожан, никого этот объект не устраивает", — отметил Тимонов.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии, в 2018 году в Новосибирске планируется ввести в эксплуатацию пять школ, в 2019 году — три, и еще одну в 2020 году. В этом году школы, две из которых реконструируются, появятся в Кировском, Дзержинском, Первомайском, Ленинском и Железнодорожном районах города. Новое здание получит областной интернат для детей с нарушениями слуха. Строительство двух школ ведется по федеральной программе «Жилище».
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