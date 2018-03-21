Старшеклассников Ленобласти проверили на знание иностранного языка

Ученики выпускных одиннадцатых классов 110 школ Ленобласти написали Всероссийские проверочные работы (ВПР) по английскому и немецкому языкам. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что ВПР как один из способов проверки знаний по иностранному языку проводился в регионе, как и в целом по России , впервые. При этом образовательные учреждения сами решали, оценивать ли таким образом знания своих выпускников, которые не выбрали данный предмет для сдачи в форме ЕГЭ.

Проверочные работы состояли из двух частей — письменной и устной. Письменная часть содержала 18 заданий, два задания устной части выполнялись с помощью компьютера в специально оборудованной аудитории: чтение вслух фрагмента текста и описание одной из трех предложенных фотографий.

Все задания Всероссийских проверочных работ разработаны на федеральном уровне и проверяются по единым критериям. Их результаты не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс и используются только для промежуточного контроля знаний и успеваемости учащихся.