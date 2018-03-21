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Старшеклассников Ленобласти проверили на знание иностранного языка
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Старшеклассников Ленобласти проверили на знание иностранного языка 

Ivyborg.ru 3 часа назад
Ученики выпускных одиннадцатых классов 110 школ Ленобласти написали Всероссийские проверочные работы (ВПР) по английскому и немецкому языкам. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что ВПР как один из способов проверки знаний по иностранному языку проводился в регионе, как и в целом по России, впервые. При этом образовательные учреждения сами решали, оценивать ли таким образом знания своих выпускников, которые не выбрали данный предмет для сдачи в форме ЕГЭ.
Проверочные работы состояли из двух частей — письменной и устной. Письменная часть содержала 18 заданий, два задания устной части выполнялись с помощью компьютера в специально оборудованной аудитории: чтение вслух фрагмента текста и описание одной из трех предложенных фотографий.
Все задания Всероссийских проверочных работ разработаны на федеральном уровне и проверяются по единым критериям. Их результаты не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс и используются только для промежуточного контроля знаний и успеваемости учащихся.
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