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В Краснодаре откроются две новые школы
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В Краснодаре откроются две новые школы 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
По федеральной программе «Жилище» Краснодар получил 1,6 млрд рублей из бюджетов разных уровней на возведение 8 образовательных учреждений — 3 полноценных больших школ, двух корпусов к существующим и трех детских садов, сообщил на заседании городской Думы мэр Краснодара Евгений Первышов. Их строительство активно ведется. Корпуса по 400 мест к гимназии № 23 и школе № 81 и детсады планируется сдать уже в 2018 году. Школы — переходящие объекты на 2019 год.
Евгений Первышов отметил, что итогом активной работы с подрядчиками и застройщиками станет открытие 1 сентября 2018 года сразу двух новых больших школ — на 1000 мест в одну смену в х. им. Ленина и на 1550 мест в микрорайоне «Губернском».
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