В Краснодаре откроются две новые школы

По федеральной программе «Жилище» Краснодар получил 1,6 млрд рублей из бюджетов разных уровней на возведение 8 образовательных учреждений — 3 полноценных больших школ, двух корпусов к существующим и трех детских садов, сообщил на заседании городской Думы мэр Краснодара Евгений Первышов . Их строительство активно ведется. Корпуса по 400 мест к гимназии № 23 и школе № 81 и детсады планируется сдать уже в 2018 году. Школы — переходящие объекты на 2019 год.

Евгений Первышов отметил, что итогом активной работы с подрядчиками и застройщиками станет открытие 1 сентября 2018 года сразу двух новых больших школ — на 1000 мест в одну смену в х. им. Ленина и на 1550 мест в микрорайоне «Губернском».