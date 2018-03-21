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В курганском Шадринске девочка устроила стрельбу в школе
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В курганском Шадринске девочка устроила стрельбу в школе 

Вести.Ru 3 часа назад
В Курганской области школьница устроила стрельбу из пневматического пистолета.
Инцидент произошел в школе №15 города Шадринск. Стрельбу из пистолета открыла 13-летняя девочка. Оружие принадлежит ее отцу. В результате происшествия синяки и ссадины получили семь учащихся 7-го класса.
На месте ЧП приехала скорая помощь. Медики осмотрели детей, госпитализация потребовалась лишь одному пострадавшему.
Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в настоящее время в школе находится следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего. Образовательное учреждение работает в штатном режиме. В школу выехал также уполномоченный по правам ребенка в Курганской области.
Накануне стрельба произошла в школе «Грейт Миллс» в округе Сент-Мэри в американском штате Мэриленд. 17-летний стрелок был убит полицейским.
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