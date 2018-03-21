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В Карелии власти предупредили о мошенничестве «хиромантов» в школах
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В Карелии власти предупредили о мошенничестве «хиромантов» в школах 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: ТВ Центр
С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Власти Карелии опубликовали на сайте министерства образования республики сообщение о незаконной работе компании, которая собирает биометрические данные детей в школах по пальцевым кожным узорам.
"В республике Карелия работают представители компании, проводящей исследования в общеобразовательных организациях. При проведении исследования собираются биометрические данные детей без согласия родителей. Это противоречит федеральному закону «О персональных данных», — говорится в обращении под заголовком «Вниманию родительской и педагогической общественности!»
В сообщении сказано, что «организаторы обещают определить спортивные способности, психологические характеристики, медицинские показатели, профориентацию детей по пальцевым кожным узорам».
"Министерство образования республики Карелия обращает внимание на то, что подобные услуги в образовательной сфере являются сомнительными. Кроме того, по мнению Российской академии наук, возможность определения индивидуальных качеств по отпечаткам пальцев не дает достоверной информации", — говорится в обращении.
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