В Карелии власти предупредили о мошенничестве «хиромантов» в школах

С. - ПЕТЕРБУРГ , 21 мар — РИА Новости . Власти Карелии опубликовали на сайте министерства образования республики сообщение о незаконной работе компании, которая собирает биометрические данные детей в школах по пальцевым кожным узорам.

"В республике Карелия работают представители компании, проводящей исследования в общеобразовательных организациях. При проведении исследования собираются биометрические данные детей без согласия родителей. Это противоречит федеральному закону «О персональных данных», — говорится в обращении под заголовком «Вниманию родительской и педагогической общественности!»

В сообщении сказано, что «организаторы обещают определить спортивные способности, психологические характеристики, медицинские показатели, профориентацию детей по пальцевым кожным узорам».