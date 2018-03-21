Ещё
Первого апреля МИЭТ откроет свои двери для всех желающих
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первого апреля МИЭТ откроет свои двери для всех желающих 

Савелки 4 часа назад
Фото: Савелки
Побывать в стенах Национального исследовательского университета в Зеленограде и пообщаться с его преподавателями можно будет в первое воскресенье апреля. В этот день в МИЭТ состоится традиционный весенний День открытых дверей для выпускников, школьников и их родителей. Мероприятие начнется с 10 часов утра.
Для гостей предусмотрены обширная программа, включающая экскурсии по лабораториям, аудиториям и кафедрам университета, знакомство с направлениями подготовки и научными достижениями вуза, а также общение с преподавателями и сотрудниками приемной комиссии.
На общем собрании, которое состоится в ДК МИЭТ, участников проинформируют о правилах приема в университете в текущем году, об учебном военном центре, военной кафедре и общежитии, а также ответят на все интересующие вопросы. Здесь же можно будет записаться на экспресс-курсы.
Савелки: последние новости
МИЭТ собирается запустить с китайцами совместные образовательные программы Столичные школы начнут оснащать оборудованием для изучения звездного неба Проверить женское здоровье на акции в Зеленограде пришли 65 участниц
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин занялся «списком Собчак»48
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ99
Россия закрыла границу для грузов с Украины137
Пенсии россиян будут считать по-новому122
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России49
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
01:04
Вор угнал авто с младенцем
Происшествия Криминал
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
00:39
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Новости Москвы
00:42
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение