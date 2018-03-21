Первого апреля МИЭТ откроет свои двери для всех желающих

Побывать в стенах Национального исследовательского университета в Зеленограде и пообщаться с его преподавателями можно будет в первое воскресенье апреля. В этот день в МИЭТ состоится традиционный весенний День открытых дверей для выпускников, школьников и их родителей. Мероприятие начнется с 10 часов утра.

Для гостей предусмотрены обширная программа, включающая экскурсии по лабораториям, аудиториям и кафедрам университета, знакомство с направлениями подготовки и научными достижениями вуза, а также общение с преподавателями и сотрудниками приемной комиссии.

На общем собрании, которое состоится в ДК МИЭТ, участников проинформируют о правилах приема в университете в текущем году, об учебном военном центре, военной кафедре и общежитии, а также ответят на все интересующие вопросы. Здесь же можно будет записаться на экспресс-курсы.