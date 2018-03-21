Запретят продавать алкоголь: в день последнего звонка в Перми введут «сухой закон»

Выпускники девятых и одиннадцатых классов пермских школ будут отмечать последние звонки 24 мая. Соответствующее постановление опубликовала администрация Перми

По традиции, в этот день в школах, лицеях и гимназиях пройдут торжественные линейки, концерты, награждения лучших учеников. А спустя несколько дней начнутся этапы государственных экзаменов.

После торжественных мероприятий выпускники продолжат отмечать окончание занятий традиционными гуляниями по улицам города. Продажа алкоголя, как и в прошлом году, будет запрещена.

— Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность, 24 мая 2018 года рекомендуется не допускать розничную продажу алкогольной продукции на территории города Перми, — говорится в постановлении главы города.

Как отмечали последний звонок в 2017 году — в нашем фоторепортаже.