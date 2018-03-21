Всероссийские проверочные работы напишут школьники Вологодчины

Ученики 4-6 и 11 классов начали выполнять всероссийские проверочные работы. Первый предмет ребята сдали накануне.

20 марта свои знания по иностранному языку показали ученики 11-х классов. Причем такая форма проверки знаний по этому предмету применяется в российских школах впервые, участие образовательных учреждений является добровольным. Выпускники решили устные и письменные задания по английскому, французскому и немецкому языкам.

Сегодня одиннадцатиклассников ждет всероссийская проверочная работа по истории. 17 апреля испытания начнут проходить ученики четвертых классов. Первым предметом станет русский язык.

Как отмечается на сайте Рособрнадзора , проверочные работы не являются

Аналогом государственной итоговой аттестации — ГИА или ЕГЭ. Поэтому они не влияют на оценки учеников, а лишь проверяют их знания.