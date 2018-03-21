Всероссийские проверочные работы напишут школьники Вологодчины 

Ученики 4-6 и 11 классов начали выполнять всероссийские проверочные работы. Первый предмет ребята сдали накануне.
20 марта свои знания по иностранному языку показали ученики 11-х классов. Причем такая форма проверки знаний по этому предмету применяется в российских школах впервые, участие образовательных учреждений является добровольным. Выпускники решили устные и письменные задания по английскому, французскому и немецкому языкам.
Сегодня одиннадцатиклассников ждет всероссийская проверочная работа по истории. 17 апреля испытания начнут проходить ученики четвертых классов. Первым предметом станет русский язык.
Как отмечается на сайте Рособрнадзора, проверочные работы не являются
Аналогом государственной итоговой аттестации — ГИА или ЕГЭ. Поэтому они не влияют на оценки учеников, а лишь проверяют их знания.