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Все школы Ульяновской области закрыты на карантин
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Все школы Ульяновской области закрыты на карантин
Говорит Москва
50 минут назад
Фото:
АиФ – Ульяновск
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В настоящее время в
Ульяновской области
зарегистрировано больше 12 тысяч случаев ОРВИ. Лабораторно подтверждены 33 случая гриппа А и два — гриппа B.
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