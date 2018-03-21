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Все школы Ульяновской области закрыты на карантин
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Все школы Ульяновской области закрыты на карантин 

Говорит Москва 50 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В настоящее время в Ульяновской области зарегистрировано больше 12 тысяч случаев ОРВИ. Лабораторно подтверждены 33 случая гриппа А и два — гриппа B.
Говорит Москва: последние новости
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