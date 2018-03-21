Ещё
Красноярские власти отменили строительство школы в мкрн Солнечном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красноярские власти отменили строительство школы в мкрн Солнечном 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Администрация Красноярска отозвала разрешение на строительство многоквартирного дома в Солнечном. Об этом сообщил депутат краевого Заксобрания Александр Глисков.
Такое решение было принято в результате активности жителей микрорайона. 18 марта, в день выборов президента, общественники устроили голосование за строительство школы. В нем приняли участие более 5 тысяч человек. В результате власти прислушались к мнению людей.
«Теперь осталось решить вопрос, чтобы на этом месте появилась изначально обещанное образовательное учреждение», — высказался Глисков.
АиФ Красноярск: последние новости
Красноярский школьник создал 3D-учебник по физике Красноярцы организовали народное голосование за строительство школы В школах Красноярска могут отменить оценки
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин занялся «списком Собчак»48
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ99
Россия закрыла границу для грузов с Украины137
Пенсии россиян будут считать по-новому122
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России49
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
01:04
Вор угнал авто с младенцем
Происшествия Криминал
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
00:39
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Новости Москвы
00:42
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение