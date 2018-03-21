Красноярские власти отменили строительство школы в мкрн Солнечном

Администрация Красноярска отозвала разрешение на строительство многоквартирного дома в Солнечном. Об этом сообщил депутат краевого Заксобрания Александр Глисков.

Такое решение было принято в результате активности жителей микрорайона. 18 марта, в день выборов президента, общественники устроили голосование за строительство школы. В нем приняли участие более 5 тысяч человек. В результате власти прислушались к мнению людей.

«Теперь осталось решить вопрос, чтобы на этом месте появилась изначально обещанное образовательное учреждение», — высказался Глисков.