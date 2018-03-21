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Кто стал в Волгоградской области учителем года-2018?
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Кто стал в Волгоградской области учителем года-2018? 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
На днях назвали имени победителя конкурса для педагогов.
Стало известно имя победителя регионального этапа конкурса «Учитель года-2018».
Из 23-х педагогов-конкурсантов из 14-ти муниципальных районов в финал вышло пятеро. Лучшим учителем нашего региона стала Елена Власова. «Она преподаёт английский язык в гимназии №3 Центрального района Волгограда, куда пришла работать 12 лет назад, — отметили в областном комитете образования и науки. — Ученики Власовой регулярно занимают первые и призовые места в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах».
В финале пятеро участников конкурса рассуждали об образе выпускника-2030 и как раскрыть таланты ребёнка. Второе место у Татьяны Владимировой, учителя математики школы №1 им. Горького из Фролова, третье — у учителя начальных классов школы №117 Красноармейского района Волгограда Анны Конюховой.
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