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Опорный университет Красноярского края прошел государственную аккредитацию
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Опорный университет Красноярского края прошел государственную аккредитацию 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Цель аккредитации — подтвердить соответствие содержания и качества образовательных программ университета требованием государственных стандартов. В феврале этого года в Красноярске и в лесосибирском филиале вуза работала аккредитационная комиссия, в которую входили 35 экспертов. Они оценивали 115 направлений работы университета. Итогом работы комссии стало получение СибГУ им. М. Ф. Решетнева государственныой аккредитации сроком на шесть лет.
«Прохождение аккредитации подтвердило высокий уровень качества подготовки высококлассных специалистов в области космического машиностроения, it-технологий, робототехники, инженерии, экономических и гуманитарных наук и других направлениях подготовки, реализуемых в университете. Наши выпускники конкурентоспособны на ведущих предприятиях края и страны», — отметил и.о. ректора СибГУ им. М. Ф. Решетнева Дмитрий Деревянных.
В состав СибГУ им. М. Ф. Решетнева входят 12 институтов и Аэрокосмический колледж. В вузе учатся более 19 тысяч студентов, аспирантов и слушателей.
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