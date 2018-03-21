ДВФУ проведёт первую в России школу медицинских волонтёров

Она откроется 2 апреля.

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Первая школа медицинских волонтеров откроется в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) 2 апреля. Студенческий совет Школы биомедицины ДВФУ подготовил программу обучения, завершив которую студенты даже немедицинских специальностей смогут стать помощниками в сфере здравоохранения.

«Мы первыми в России начинаем готовить медицинских волонтеров, в том числе среди студентов, чья будущая профессия никак не связана с медициной, — рассказал председатель студсовета Школы биомедицины ДВФУ, третьекурсник направления «Лечебное дело» Данил Коньков. — Знания, которые получат студенты, станут отличным подспорьем не только в волонтерской работе, но и в любой экстренной ситуации в жизни, где потребуется оказание первой медпомощи».

Заявки на участие в школе уже подали более 30 студентов разных направлений ДВФУ. За две недели слушатели узнают о принципах оказания первой помощи, неотложных состояниях, транспортировке пострадавших, методах введения лекарственных препаратов. Вести занятия будут старшекурсники медицинских программ ДВФУ и приглашенные эксперты: руководитель фонда «Инсульту нет» Дмитрий Хан научит грамотно действовать в экстренной ситуации, региональный исполнительный директор «Российского красного креста» Серафима Косинская проведет практические тренинги. В завершение курса студенты сдают экзамен.

После окончания школы медицинские волонтеры смогут помогать врачам и медсестрам в транспортировке больных, проведении диагностических процедур, заборе анализов, перевязках, участвовать в медицинском сопровождении массовых мероприятий университета и города, акциях по пропаганде здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

Студенты Дальневосточного федерального университета активно включились в проведение Года добровольца в России. С 12 по 17 марта Центр подготовки волонтеров ДВФУ провел первую школу подготовки VR-волонтеров, открыв в стране новое направление работы добровольцев. Более 70 студентов обучились современным технологиям и теперь смогут участвовать в проведении мероприятий с использованием виртуальной и дополненной реальности, сообщает пресс-служба ДВФУ.