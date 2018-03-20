Университет для пенсионеров поздравит первых выпускников

В четверг, 22 марта, в столице пройдет выпуск студентов первого набора «Серебряного» университета для людей старшего возраста. Об этом сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

Всего в первом наборе учились 2600 человек. Занятия «серебряных» студентов проходили по пяти направлениям: гуманитарное, массовых коммуникаций и информатики, культуры и творчества, здоровья и безопасности, психологической поддержки личности. Каждый выбирал для себя то, что ему по душе.

Как ранее говорил Владимир Петросян, задача правительства города — сделать так, чтобы старость москвичей проходила в активном режиме. Для этого в столице действует программа «Активное долголетие», а недавно, 1 марта, стартовал пилотный проект по этому направлению. Принять в нем участие может любой пенсионер.