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Университет для пенсионеров поздравит первых выпускников
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Университет для пенсионеров поздравит первых выпускников 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В четверг, 22 марта, в столице пройдет выпуск студентов первого набора «Серебряного» университета для людей старшего возраста. Об этом сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.
Сертификаты об успешном окончании обучения студентам вручат руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян, ректор Московского городского педагогического университета, глава Департамента образования Исаак Калина и председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Долгих.
Всего в первом наборе учились 2600 человек. Занятия «серебряных» студентов проходили по пяти направлениям: гуманитарное, массовых коммуникаций и информатики, культуры и творчества, здоровья и безопасности, психологической поддержки личности. Каждый выбирал для себя то, что ему по душе.
Как ранее говорил Владимир Петросян, задача правительства города — сделать так, чтобы старость москвичей проходила в активном режиме. Для этого в столице действует программа «Активное долголетие», а недавно, 1 марта, стартовал пилотный проект по этому направлению. Принять в нем участие может любой пенсионер.
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