Ещё
Минкультуры считает создание кадетских корпусов своим социальным проектом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минкультуры считает создание кадетских корпусов своим социальным проектом 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ воспринимает создание кадетских корпусов при своих подведомственных вузах как социальный проект. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минкультуры.
Ранее в Минкультуры прошло совещание под председательством главы ведомства Владимира Мединского, где обсуждались вопросы развития кадетских корпусов.
"Для министерства создание кадетских корпусов при вузах — социальный проект", — отметили в пресс-службе. В Минкультуры пояснили, что в кадетских корпусах учатся, в частности, дети из малообеспеченных семей, которые находятся «на полном обеспечении государства».
В структуре подведомственных Минкультуры вузов сейчас функционируют три музыкальных кадетских корпуса — в Московском институте культуры (МГИК), Северо-Кавказском институте искусств (СКГИИ), Краснодарском институте культуры (КГИК). Также предполагается открыть кадетский корпус при Санкт-Петербургской консерватории.
"В 2017 году количество кадетов составило 118 человек (МГИК — 74, СКГИИ — 24, КГИК — 20), — отметили в пресс-службе. — Количество обучающихся из малообеспеченных и малоимущих семей [из них] составляет 58 человек (МГИК — 37, СКГИИ — 11, КГИК — 10)".
Особенности обучения
"Особенностью обучения во всех кадетских корпусах вузов Минкультуры является наличие наряду со специальными музыкальными дисциплинами предметов, обеспечивающих получение комплексного гуманитарно-творческого образования — во всех трех корпусах наряду с английским языком преподается итальянский язык", — отметили в министерстве.
В частности, во МГИК преподают основы танца, риторику, в кадетском корпусе можно подготовиться к Кембриджскому экзамену по английскому языку, узнать о корпоративной этике и этикете. В СКГИИ обучают бальных и национальным танцам, спортивной стрельбе, в КГИИ — театральному искусству и хореографии.
ТАСС: последние новости
Минобрнауки РФ планирует в июне внести в правительство законопроект о научной деятельности Заболеваемость гриппом в Петербурге достигла эпидемического уровня Красноярский школьник изобрел интерактивный учебник по физике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России69
Отец Литвиненко назвал убийцу сына129
Россияне приготовились затянуть пояса372
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля20
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение