Минкультуры считает создание кадетских корпусов своим социальным проектом

Ранее в Минкультуры прошло совещание под председательством главы ведомства Владимира Мединского , где обсуждались вопросы развития кадетских корпусов.

"Для министерства создание кадетских корпусов при вузах — социальный проект", — отметили в пресс-службе. В Минкультуры пояснили, что в кадетских корпусах учатся, в частности, дети из малообеспеченных семей, которые находятся «на полном обеспечении государства».

В структуре подведомственных Минкультуры вузов сейчас функционируют три музыкальных кадетских корпуса — в Московском институте культуры (МГИК), Северо-Кавказском институте искусств (СКГИИ), Краснодарском институте культуры (КГИК). Также предполагается открыть кадетский корпус при Санкт-Петербургской консерватории.

"В 2017 году количество кадетов составило 118 человек (МГИК — 74, СКГИИ — 24, КГИК — 20), — отметили в пресс-службе. — Количество обучающихся из малообеспеченных и малоимущих семей [из них] составляет 58 человек (МГИК — 37, СКГИИ — 11, КГИК — 10)".

Особенности обучения

"Особенностью обучения во всех кадетских корпусах вузов Минкультуры является наличие наряду со специальными музыкальными дисциплинами предметов, обеспечивающих получение комплексного гуманитарно-творческого образования — во всех трех корпусах наряду с английским языком преподается итальянский язык", — отметили в министерстве.

В частности, во МГИК преподают основы танца, риторику, в кадетском корпусе можно подготовиться к Кембриджскому экзамену по английскому языку, узнать о корпоративной этике и этикете. В СКГИИ обучают бальных и национальным танцам, спортивной стрельбе, в КГИИ — театральному искусству и хореографии.