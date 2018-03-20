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В Ташкенте начали отбор студентов на бесплатное обучение в российских вузах
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В Ташкенте начали отбор студентов на бесплатное обучение в российских вузах 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ТАШКЕНТ, 20 мар — РИА Новости. В Ташкенте с 26 по 31 марта абитуриенты пройдут отборочные испытания в российские вузы, сообщает Sputnik Узбекистан.
Пройти отбор можно будет в двух местах: в Российском центре науки и культуры и филиале МГУ имени Ломоносова.
"До начала отборочных испытаний претенденту, поступающему по программам бакалавриата и специалитета, чья заявка имеет статус «Заявление принято», будет направлено приглашение на отборочные мероприятия через портал Russia.Study", — говорится в сообщении Российского центра науки и культуры в Ташкенте.
Ранее сообщалось, что в этом году студентам из Узбекистана выделено 203 бюджетных места в вузах России.
Кроме того, в республике в ближайшее время будут открыты филиалы пяти ведущих российских высших учебных заведений.
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