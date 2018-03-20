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Школьники из Бабушкинского побывали на экскурсии в Сергиевом Посаде
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Школьники из Бабушкинского побывали на экскурсии в Сергиевом Посаде 

Управа района Бабушкинский 5 часов назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Ученики школы № 1095 16 марта побывали на выездной экскурсии в Сергиевом Посаде, сообщает сайт школы.
«Дети посетили святые места, связанные с жизнью великого молитвенника земли Русской — преподобного Сергия Радонежского. В поездке ребята познакомились со святынями Сергиева Посада и его окрестностями, историей их возникновения, которая неразрывно связана с жизнью и памятью преподобного Сергия и его святых учеников, — говорится в сообщении.
По словам учеников, экскурсия прошла в легкой и увлекательной атмосфере. (вт)
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