Школьники из Бабушкинского побывали на экскурсии в Сергиевом Посаде

Ученики школы № 1095 16 марта побывали на выездной экскурсии в Сергиевом Посаде, сообщает сайт школы. «Дети посетили святые места, связанные с жизнью великого молитвенника земли Русской — преподобного Сергия Радонежского . В поездке ребята познакомились со святынями Сергиева Посада и его окрестностями, историей их возникновения, которая неразрывно связана с жизнью и памятью преподобного Сергия и его святых учеников, — говорится в сообщении. По словам учеников, экскурсия прошла в легкой и увлекательной атмосфере. (вт)