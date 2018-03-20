Спортсменки района Сокольники приняли участие в Первенстве Москвы по гимнастике

Воспитанницы секции «Художественная гимнастика» отделения допобразования школы №1530 под руководством педагога Соловьевой В. В. стали участниками Открытого чемпионата и Первенства города Москвы «Примавера» по эстетической гимнастике.

По словам представителей «Школы Ломоносова», это были первые соревнования такого уровня в опыте выступлений талантливых девушек. По результатам конкурса команда школы №1530 заняла второе место. Всем участницам вручили классификационные книжки. Теперь перед гимнастками стоят высокие цели — получение первого классификационного разряда.

Напомним, в прошлом году спортсменки гимнастической студии, действующей на базе «Школы Ломоносова», приняли участие в ежегодном городском турнире «Осенняя грация». Гимнасткам удалось одержать победу с программой, которую они отрабатывали всего несколько месяцев.

Школа №1530 находится по адресу: Егерская улица, дом 4.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1530 „Школа Ломоносова“.