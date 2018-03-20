Юные жители Сокольников вышли отличились на городском марафоне по естествознанию

Подведены итоги межрайонного этапа Городского интеллектуального марафона по естествознанию.

Учащиеся третьего «А» класса школы №1752 (команда «Гении») опередили другие команды образовательного учреждения, а также учеников пятых-восьмых классов других школ ВАО.

— Гордимся ребятами, ждем дальнейших побед! — поздравили учеников в школе №1752 «В Сокольниках».

Участие в образовательном марафоне приняли не только «Гении». Всего на два очка отстала команда четвертого «Д» класса, и буквально наступала им на пятки команда третьего «В» класса школы №1752. Отличные результаты показала команда четвертого «С» класса: ребята заняли первое место на этапе «Удивительная химия» и обогнали тем самым все возрастные категории.

Опередили «Гениев» только десятиклассники и сборная команда Дворца творчества детей и молодежи «Преображенский» (5-7 классы).

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1752 „В Сокольниках“.