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Юные жители Сокольников вышли отличились на городском марафоне по естествознанию
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Юные жители Сокольников вышли отличились на городском марафоне по естествознанию 

Управа района Сокольники 5 часов назад
Подведены итоги межрайонного этапа Городского интеллектуального марафона по естествознанию.
Учащиеся третьего «А» класса школы №1752 (команда «Гении») опередили другие команды образовательного учреждения, а также учеников пятых-восьмых классов других школ ВАО.
— Гордимся ребятами, ждем дальнейших побед! — поздравили учеников в школе №1752 «В Сокольниках».
Участие в образовательном марафоне приняли не только «Гении». Всего на два очка отстала команда четвертого «Д» класса, и буквально наступала им на пятки команда третьего «В» класса школы №1752. Отличные результаты показала команда четвертого «С» класса: ребята заняли первое место на этапе «Удивительная химия» и обогнали тем самым все возрастные категории.
Опередили «Гениев» только десятиклассники и сборная команда Дворца творчества детей и молодежи «Преображенский» (5-7 классы).
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1752 „В Сокольниках“.
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